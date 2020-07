Belgien-Absteiger klagt erfolgreich: Waasland-Beveren darf in der 1. Liga bleiben – Saisonstart in Gefahr

Der belgische Absteiger Waasland-Beveren hat erfolgreich auf eine Wiederaufnahme in den Spielkalender der ersten Liga geklagt. Damit könnte der belgische Saisonstart am 8. August in Gefahr geraten, wie mehrere Medien am Donnerstag meldeten. Eine Generalversammlung des Ligaverbandes Pro League am Freitag dürfte sich mit dem Thema befassen.