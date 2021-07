Verband sieht "keinen Grund" für Wechsel: Roberto Martinez bleibt trotz EM-Aus wohl Belgien-Trainer

Roberto Martinez bleibt offenbar trotz des enttäuschenden Abschneidens bei der Europameisterschaft Nationaltrainer Belgiens. "Heute beginnen wir die Vorbereitung auf die Länderspiele im September und Oktober. Roberto Martinez wird dort sein", sagte der Generalsekretär des belgischen Fußballverbandes, Peter Bossaert, laut Sky UK. "Es wird keine offizielle Stellungnahme folgen, aber es gibt keinen Grund, den Trainerstab zu verändern", so Bossaert weiter. Belgien war bei der EM im Viertelfinale an Italien (1:2) gescheitert.

An einen Rücktritt von Martinez, der seine Zukunft nach der Niederlage gegen Italien zunächst offen gelassen hatte , glaubt Bossaert nicht. "Ich habe nicht den Eindruck, als würde er zurücktreten wollen", sagte der Funktionär. "Es gibt derzeit kein Problem mit ihm. Es wird auch keine konkreten EM-Analyse geben, weil wir, wie in jedem erfolgreichen Unternehmen, einen Zustand der permanenten Analyse haben."

Martinez-Vertrag läuft bis 2022

Der Vertrag des spanischen Coaches läuft noch bis 2022, er wird die "Roten Teufel" somit voraussichtlich auch zur Weltmeisterschaft im Dezember 2022 in Katar führen. Martinez übernahm den Posten des Nationaltrainers beim Ersten der FIFA-Weltrangliste im Anschluss an die EM 2016 von Marc Wilmots; bei der WM vor drei Jahren scheiterten die Belgier erst im Halbfinale am späteren Weltmeister Frankreich (0:1) und wurden am Ende durch ein 2:0 gegen England WM-Dritter.