Mit emotionaler Geste an Eriksen: Lukaku und Co. führen Belgien zu Sieg über Russland

Mitfavorit Belgien ist mit einem souveränen Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Die Roten Teufel setzten sich in St. Petersburg mit 3:0 (2:0) gegen Mit-Gastgeber Russland durch und setzten sich damit an die Spitze der Gruppe B, die zuvor von einem schweren Zwischenfall beim Spiel zwischen Dänemark und Island (0:1) überschattet worden war, als der Däne Christian Eriksen kollabiert war. Nachdem in der Vorbereitung auf das Spiel der Belgier durchgesickert war, dass der Profi von Inter Mailand wieder bei Bewusstsein sei, schickte der belgische Inter-Torjäger Romelu Lukaku bei seinem Torjubel zum 1:0 in der zehnten Minute emotionale Grüße an seinen Mannschaftskollegen. BVB-Profi Thomas Meunier stellte auf 2:0 (34.), Lukaku erhöhte vor dem Ende mit seinem zweiten Tor auf 3:0 (88.). Von Russland kam vor heimischer Kulisse insgesamt zu wenig - insbesondere in der Schlussphase. Anzeige

Brisant wurde es in der russischen Ostsee-Metropole schon vor dem Anpfiff: Die Spieler der Belgier hatten unmittelbar vor den Anpfiff geschlossen auf dem Rasen gekniet. Lukaku hob dazu die Faust. Auch der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz ging auf ein Knie. Die Profis der russischen Auswahl blieben stehen, von den Rängen der Arena in St. Petersburg waren vereinzelte Pfiffe und Buhrufe zu hören. Die Belgier legten fußballerisch ohne großes Abtasten frühzeitig die Karten auf den Tisch; beide Tore waren in der Entstehung glücklich, aber verdient: Lukaku eröffnete die Partie nach einem kapitalen Fehler von Russland-Verteidiger Andrei Semjonow, der einen Steilpass im eigenen Strafraum vertändelte.

"Chris, I love you": Lukaku schickt Grüße an Eriksen Der belgische Mittelstürmer, der sich diese Einladung nicht entgehen ließ und zum 1:0 einschoss (10.), wurde bei seinem Führungstor emotional: Er grüßte seinen zuvor kollabierten Klubkollegen, der in Kopenhagen in einem Krankenhaus behandelt wird, aber laut Verbandsangaben wach sei. "Chris, I love you", rief Lukaku in eine TV-Kamera. Zurück zum Spiel: Auch am Meunier-Treffer war die russische Hintermannschaft nicht schuldlos. Torwart Anton Shunin ließ eine Flanke nach vorn abprallen. Der BVB-Außenverteidiger, der nach einer halben Stunde für den bei einem Zusammenprall mit dem Russen Daler Kusjajew verletzten Timothy Castagne eingewechselt worden war, musste nur noch einschieben.





Nach Wiederanpfiff probierten es die Russen immer wieder über Konter, die allerdings insgesamt zu ungefährlich blieben. Belgiens Torwart Thibaut Courtois hatte einen beschäftigungslosen Abend. Seine Vorderleute, die ohne die noch angeschlagenen Kevin De Bruyne und Axel Witsel angetreten waren, ließen es mit fortlaufender Spieldauer gemächlich angehen, so dass die Partie zusehends verflachte. Echte Chancen der enttäuschenden Russen gab es nicht mehr, der starke Lukaku machte nach Steilpass von Meunier mit einem wuchtigen Abschluss alles klar (88.).

