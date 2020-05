Vierte Verschiebung: Entscheidung über Saison-Abbruch in Belgien erneut vertagt

Die Vollversammlung sei zunächst auf den 15. Mai verschoben worden, hieß es in der Mitteilung. Die Vollversammlung soll darüber abstimmen, ob sie dem Vorschlag der Liga-Kommission folgen und die Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie abbrechen will. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte für diesen Fall damit gedroht, die belgischen Klubs vom Europapokal 2020/2021 auszuschließen .

Die Frage, ob die Saison angesichts der Corona-Krise zu Ende gespielt werden soll, beschäftigt die Ligen europa- und weltweit. Die französische Ligue 1 entschied vergangene Woche, die Saison vorzeitig abzubrechen. Die niederländische Eredivisie steht ebenfalls vor einem vorzeitigen Saisonende. In Deutschland ist noch keine Entscheidung gefallen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten am kommenden Mittwoch über das weitere Vorgehen im Bereich des Sports. In Belgien wurde der Termin für die Entscheidung nun schon zum vierten Mal verschoben.