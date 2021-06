"Können glücklich sein, gewonnen zu haben": Belgien-Stars nach Viertelfinal-Einzug selbstkritisch

Belgien steht nach einem wahren Kraftakt im Viertelfinale der Europameisterschaft. Mit Titelverteidiger Portugal warf die Auswahl von Trainer Roberto Martinez ein echtes Schwergewicht aus dem Turnier. Mittendrin: BVB-Profi Thorgan Hazard, der mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand für kollektiven Jubel im Lager der "Roten Teufel" sorgte. " Heute war es ein gutes Gefühl. Ein schönes Tor ", erklärte der Offensivmann im Anschluss am ARD-Mikrofon. " Wir haben gegen den Europameister gewonnen, das ist sehr schön. " Gänzlich überzeugend war der Sieg der Belgier jedoch nicht. Portugal war in weiten Teilen der Partie überlegen, spielte vehement auf den Ausgleich. Das sah auch Hazard: " Die zweite Halbzeit war sehr schwierig, Wir hatten nicht oft den Ball. Wir mussten viel zurücklaufen. Wir hätten den Ball vorne mehr halten müssen. "

Keeper Thibaut Courtois, der zum dritten Mal im laufenden Turnier ohne Gegentor blieb, rückte indes den Einzug in die nächste Runde in den Fokus. "Ich bin stolz auf meine Mannschaftskameraden, sie haben sehr gut verteidigt", so der glückliche Schlussmann von Real Madrid. In der Runde der letzten Acht treffen die Belgier mit Italien am kommenden Freitag (21 Uhr) auf den nächsten starken Gegner. "Es sind noch einige große Mannschaften im Turnier. Italien ist ein schweres Spiel", erklärte Hazard.