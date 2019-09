Belgrad-Star Marko Marin liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr: "Am liebsten zur Eintracht"

"Wenn es zu einer Rückkehr in die Bundesliga kommen sollte, dann am liebsten zur Eintracht", sagt Marin in einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de. Eintracht Frankfurt und Roter Stern Belgrad seien seine Traumvereine in der Kindheit gewesen. Klar ist: "Ich will nach meiner Karriere nach Deutschland zurück und wieder in Frankfurt leben", so Marin, der in der Bundesliga bereits für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gespielt hat.