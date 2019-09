Wenn das Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart am 13. Oktober um 15 Uhr angepfiffen wird, stehen viele verdiente HSV-Spieler auf dem Platz, die die Herzen nicht nur der HSV-Fans höher schlagen lassen. René Adler, Stefan Beinlich, Vincent Kompany, Pierre-Michel Lasogga, Piotr Trochowski und Daniel van Buyten sind dabei, alle Weiteren findest Du weiter unten in der Umfrage.

Diese Stars sind die Lieblinge

Wer am Ende in der Startelf steht, darüber entscheidet die Sportbuzzer-Community mit. Bereits jetzt zeichnen sich Favoriten ab. Besonders mehrere ehemalige Mittelfeldspieler können sich an großer Beliebtheit erfreuen. David Jarolim, Marcell Jansen, Nigel de Jong und Mehdi Mahdavikia gehören aktuell zu den Top 5 Spielern. Komplettiert wird die Führungsriege durch den Stürmer Sergej Barbarez, der in 174 Spiele 65-mal für den HSV knipste. Auch auf der Torwartposition könnte die Entscheidung gefallen sein: René Adler, der erst in diesem Jahr seine Karriere beendete, führt das Ranking um die Nummer eins deutlich vor Sven Neuhaus und Stefan Wächter an.