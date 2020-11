Debüt mit 17? BVB-Youngster Bellingham für englische Nationalmannschaft nachnominiert

England absolviert an diesem Donnerstag (21 Uhr, DAZN) ein Testspiel gegen Nachbar Irland, ehe am 15. November in Belgien und am 18. November gegen Island die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League auf dem Programm stehen. Neben Bellingham steht mit Jadon Sancho ein weiterer BVB-Profi im englischen Kader. Bellingham war erst in diesem Sommer für eine kolportierte Ablösesumme von rund 23 Millionen Euro vom Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt. Bei den Westfalen stand er bislang in sechs von sieben Bundesliga-Spielen auf dem Platz, davon viermal von Beginn an. In der Champions League wirkte er ebenfalls in allen drei bisherigen Partien mit (einmal in der Startelf).