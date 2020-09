Zwei Rekorde aufgestellt: BVB-Youngster Bellingham trifft bei Debüt für Englands U21-Nationalmannschaft

Anzeige

Historischer Auftritt von BVB-Zugang Jude Bellingham: Der 17-Jährige hat am Freitagabend sein Debüt für die englische U21-Nationalmannschaft gegeben – und damit gleich doppelt Geschichte geschrieben. Beim 6:0 (0:0) in der EM-Qualifikation im Kosovo kam der Mittelfeldspieler nach gut einer Stunde in die Partie. Schon damit stellte Bellingham einen Rekord auf: Mit 17 Jahren und 67 Tagen ist er nun der jüngste Debütant, der jemals in der englischen U21 zum Einsatz kam. Doch damit nicht genug: Kurz vor Schluss (85.) erzielte Bellingham mit einem schönen Schuss vom Strafraumrand auch noch den Treffer zum Endstand und ist folglich nun auch jüngster Torschütze in der Geschichte der Nachwuchsmannschaft.

U21-Coach Boothroyd: Bellingham "ohne jeden Zweifel" eines der größten Talente

Der Trainer der "Young Lions" Aidy Boothroyd hatte Bellingham vergangene Woche erstmals in seinen Kader berufen. "Ohne jeden Zweifel" sei der Youngster eines der größten Talente im Fußball, begründete er die Nominierung. "Es scheint eine gewisse Debatte zu geben, ob es zu viel für ihn ist, auf diesem Niveau zu spielen. Aber das ist es mit Sicherheit nicht", sagte Boothroyd. "Er wird in dieser Umgebung aufblühen und wir werden ihn antreiben, damit er noch besser wird als ohnehin schon." Schon am Dienstag kann sich Bellingham erneut beweisen. Dann trifft Englands Nachwuchsauswahl auf Österreich.