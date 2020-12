Mega-Talent Bellingham angetan von BVB-Stars: Das macht Sancho und Guerreiro so besonders

Jude Bellingham ist einer der großen Hoffnungsträger bei Borussia Dortmund. Das englische Top-Talent kam im Sommer für rund 25 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB. Und der Mittelfeldspieler schlug bisher richtig gut ein, verzeichnete bereits 16 Einsätze. Die Anfangszeit in seiner neuen Umgebung habe ihm besonders Landsmann Jadon Sancho erleichtert.

"Als ich das erste Mal in Dortmund ankam, war er derjenige, der mir wirklich geholfen hat. Er hätte sich auch einfach um sich selbst kümmern können. Dass er sich die Zeit dafür genommen hat, sagt viel über seinen Charakter aus", sagte der 17-Jährige dem englischen Fachmagazin FourFourTwo: "Jadon ist ein großes Vorbild für einen Engländer in meinem Alter. Wir versuchen alle zu spielen, aber vor allem versuchen wir, den nächsten Schritt in die europäische Elite zu machen – vor allem, wenn man bereits auf einem gewissen Niveau gespielt hat. Jadon hat das perfekt gemacht."