Bellingham und Haaland angeschlagen, Moukoko "braucht Zeit": BVB-Trainer Rose gibt Personal-Update

Borussia Dortmund eröffnet an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) den Spieltag beim VfB Stuttgart. BVB-Trainer Marco Rose kann beim Abstiegskandidaten wohl wieder auf den gleichen Kader wie zuletzt bei der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig zurückgreifen. Etwas unklar ist noch der aktuelle Fitness-Zustand von Jude Bellingham und Erling Haaland. Auf Youssoufa Moukoko könnte Rose hingegen erstmals seit Wochen wieder setzen. Der BVB-Coach gab in der Pressekonferenz vor der Partie einige Einblicke in die Kader-Planungen für den kommenden Spieltag.

"Es gibt keine größeren Änderungen zum letzten Wochenende. Felix (Passlack, d. Red.) und Nico (Schulz, d. Red.) werden nächste Woche wieder im Training sein. Jude (Bellingham, d. Red.) konnte diese Woche kaum trainieren, wird aber im Abschlusstraining erwartet. Erlings (Haaland, d. Red.) Knöchel geht es okay", sagte Rose. Bellingham habe im Spiel gegen Leipzig einen Pferdekuss abbekommen. Es sei aber von Tag zu Tag besser geworden. Der englische Nationalspieler habe am Mittwoch ein Lauftraining absolviert und soll an diesem Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren. "Jude hat schon einmal signalisiert, dass es ganz gut aussieht", sagte Rose.