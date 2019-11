Bem-vindos! Benfica Lissabon in Leipzig gelandet - Autogrammjäger enttäuscht

Leipzig. Benfica Lissabon hat in der Messestadt Quartier bezogen und als erste "Amtshandlung" seine Fans enttäuscht. Die Portugiesen, die am Mittwoch in der Champions League bei RB Leipzig ran müssen, landeten am frühen Dienstagnachmittag auf dem Flughafen Leipzig/Halle, fuhren von dort mit dem Bus ins Stadtzentrum. Vor dem Inside by Melia an der Ecke Gottschedstraße/Dittrichring trotzten eine handvoll Anhänger der Novemberkälte. Ihr Ziel: Autogramme, Fotos, vielleicht ein persönliches Wort.

Für die Portugiesen steht am Dienstagabend noch das Abschlusstraining auf dem Programm. Ab 18 Uhr bittet Coach Bruno Lage in der Red-Bull-Arena zur letzten Einheit vor der Partie am Mittwoch. Benfica steht unter Zugzwang, rangiert aktuell mit nur drei Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe G. Will man zumindest in der Europa League überwintern, müssen dringend Punkte her. Allerdings schwächelt Lissabon trotz starker Auftritte in der Liga auf internationalem Parkett. RB Leipzig befindet sich in einer komfortableren Ausgangsposition. Dem Gruppenersten genügt ein Unentschieden, um die erstmalige Teilnahme an der KO-Phase der Champions League perfekt zu machen.