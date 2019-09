Benedikt Höwedes trifft für Bayer Leverkusen: So reagiert das Netz auf das Eigentor des Moskau-Profis

Ausgerechnet bei der Rückkehr nach Deutschland : Benedikt Höwedes ist beim Gastspiel seines Klubs Lokomotive Moskau bei Bayer Leverkusen zum Auftakt der Champions League ein Eigentor unterlaufen. Bitter: Der russische Klub lag zu dem Zeitpunkt des Höwedes-Patzers, Mitte der ersten Halbzeit, überraschend mit 1:0 in der BayArena in Führung.

Höwedes-Einsatz stand nach Kopf-Verletzung auf der Kippe

Was war passiert? Nach einer Flanke in den Strafraum kommt Leverkusens Kai Havertz zum Schuss. Moskau-Torwart Guilherme taucht in die richtige Ecke und hätte den Ball wohl sicher gehabt, doch Höwedes steht im Weg und fälscht den Ball unhaltbar ins eigene Tor zum 1:1. Der Weltmeister von 2014 nimmt den kuriosen Gegentreffer immerhin mit einem Lächeln auf.