Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes über das Leben in Moskau und sein politisches Engagement

2014 wurde Benedikt Höwedes mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Nachdem ihn der neue Trainer Domenico Tedesco als Kapitän abgesetzt hatte, wechselte der Innenverteidiger 2017 von Schalke 04 zunächst zu Juventus Turin. Seit Juli 2018 spielt er für Lokomotive Moskau, wo er einen Vertrag bis 2022 besitzt. Im SPORTBUZZER-Interview spricht er über sein neues Leben.

SPORTBUZZER: Benedikt Höwedes, wie verständigen Sie sich als Deutscher auf einem russischen Fußballplatz? Benedikt Höwedes (31): Ohne Probleme. Ich habe die Wörter gelernt, die ich brauche, um als Mittelverteidiger meine Mitspieler zu dirigieren.

Kommandos wie „Raus“ oder „Hintermann“, nur auf Russisch? Genau.

Und nach dem Schlusspfiff? Da habe ich auf jeden Fall Übersetzungsbedarf, noch mehr als während meiner Zeit bei Juventus Turin. Leider lernt man Russisch ja nicht wie Italienisch in Deutschland beim Abendessen, weil man zum Italiener geht.

Sie leben im Stadtzentrum, 20 Kilometer von der Trainingsbasis entfernt. Wie kommen Sie dahin? Ehrlicherweise mit einem Fahrer, da man in Moskau zu jeder Tag- und Nachtzeit im Stau steht. Zum Training benötigt man, weil man morgens gegen den Strom fährt, meist 40 Minuten, zurück mehr als das Doppelte. In Moskau fahre ich in der Regel Metro oder Bus. Ich habe die Metro direkt vor der Haustür, sie funktioniert großartig. Ich staune immer wieder, wie schön sie ist. Die Stationen sind quasi Kunstmuseen.

"Statt vor dem Fernseher sitze ich lieber in der Metro, schaue mir die Stadt an"

Sind Sie in Moskau glücklich? Ich habe mich gut eingelebt. Aber es ist natürlich schwierig, dass meine Familie nicht die ganze Zeit bei mir ist. Ich bin totaler Familienmensch – zu Hause ist für mich, wo meine Familie ist. Aber ich sehe es auch als ­Chance, Land und Leute kennenzulernen. Statt vor dem Fernseher sitze ich lieber in der Metro, schaue mir die Stadt an. Es gibt hier alles, was man möchte, Museen, Parks, historische Gebäude, ich probiere gerne neue Restaurants aus oder erkunde Künstlerviertel. Als ich ankam, habe ich ein Yogazentrum besucht, dass man mir empfohlen hatte. Da lernte ich direkt Leute kennen, durch sie wieder neue Leute. Das hat mir sehr geholfen, in dieser Stadt anzukommen. Auch, weil meine Frau in den ersten Wochen noch schwanger war und wir entschieden hatten, dass der Sohn in unserem bekannten Umfeld statt in einer fremden Stadt zur Welt kommen sollte.

Probleme, die Sie bewegen, wie Umweltschutz oder Klimawandel, werden hier belächelt. In der Tat sind die Themen hier noch nicht bei der breiten Bevölkerung angekommen. Umweltschutz muss auch von der Politik vorgelebt werden, und das geschieht hier zu wenig bis gar nicht. So werden viele Probleme nicht richtig angepackt. In den Supermärkten kriegt man eine Orange in einer Plastiktüte, die dann in eine andere Plastiktüte verpackt wird. In den ersten Tagen in Moskau bin ich mit 50 Plastiktüten heimgekommen. Dann habe ich mir wiederverwertbare Einkaufstüten besorgt. Jetzt sehen mich die Russen mit großen Augen an: He, warum willst du jetzt keine Plastiktüte?

Was machen Sie mit Ihrem Müll? Trennen nützt nichts, dann kommt doch ein Müllauto vorbei und alles landet wieder in einem Container. Ich kann mich bemühen, keine Plastiktüten zu kaufen und weitestgehend öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Als Fußballprofi sitzen Sie hier dauernd im Flieger. Wie gehen Sie damit um ? Wenn ich die Bahn nehmen könnte, würde ich sie nutzen – aber das ist nicht möglich. Ich werde nicht in den Zug statt in den Flieger steigen können, um zum Spiel nach Krasnojarsk zu fahren. Dann komme ich dort erst in vier Tagen an, zwei Tage nach dem Spiel.

"Ich bin ein politisch engagierter Fußballer, aber kein Berufspolitiker. Vor allem kein russischer"

In Russland werden auch sexuelle Minderheiten belächelt. Russland ist bei einzelnen Themen leider noch nicht auf dem westeuropäischen Niveau. Es ist merkwürdig, wenn man ein Musikvideo guckt, zwei Frauen sieht, die sich küssen, und das dann mit einem Balken zensiert wird. Ich bin froh, dass wir in Deutschland bei den Themen weiter sind und ich Bekannten hier vor Ort erklären kann, warum das bei uns anders ist. Aber ich kann nicht bestimmen, wie es hier zu laufen hat. Ich bin ein politisch engagierter Fußballer, aber kein Berufspolitiker. Vor allem kein russischer.

Haben Sie das Gefühl, in einer Diktatur zu leben? Im Alltag benehmen sich die Russen ja nicht anders als die meisten Europäer. Ich glaube auch, dass man im Alltag gar nicht mitbekommt, wie hier Politik gemacht wird und was die Politik einfordert. Das erfährt man, wenn man lokale und internationale Nachrichten liest und die Meldungen zum selben Thema vergleicht. Das tägliche Leben beeinflusst das aber überhaupt nicht.

