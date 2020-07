Benedikt Höwedes erklärt Karrierende und kritisiert Schalke: "Anders führen als ein Retortenklub"

Mit Benedikt Höwedes hat nach André Schürrle innerhalb von nur zwei Wochen der nächste Weltmeister von 2014 seine Karriere beendet . Der Verteidiger gab diese Entscheidung am Freitag im Magazin Der Spiegel bekannt. Dabei kritisierte er das Profi-Geschäft - und vor allem seinen Ex-Klub Schalke 04 scharf. Zudem erklärt er seinen Entschluss. "Ich wollte mich nicht mehr abhängig machen von den Entscheidungen anderer. Ich wollte jetzt einen Schlussstrich ziehen", sagte er. Vor allem die Corona-Pause habe ihn in diesem Entschluss bestärkt. Die Zuschauer haben ihm einfach gefehlt.

Zudem habe er gemerkt, wie sehr sich seine Lebensinhalte aufgrund seines Kindes verändert haben. "Ich war vor Kurzem mit meiner Frau und meinem Kind mit einem Campingbus in Südfrankreich unterwegs. Da habe ich gemerkt, wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich. Unser Sohn ist jetzt 21 Monate alt, und in meiner Zeit in Moskau habe ich leider nicht viel von ihm gehabt. Darunter habe ich als Familienmensch sehr gelitten", begründete Höwedes seine Entscheidung.