Benedikt Höwedes mit Turban: Ex-Spieler von Schalke 04 zieht sich Kopfverletzung zu

Vier Tage vor dem Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen hat Lokomotive Moskau mit dem früheren Schalke -Spieler Benedikt Höwedes in der russischen Liga einen knappen Sieg erreicht. Bei PFK Sotschi gewann der dreimalige russische Meister und aktuelle Pokalsieger am Samstag mit 1:0 (0:0).

In Erinnerung blieb aber weniger das Spiel als solches, sondern die Kopfverletzung des früheren Bundesligaprofis Höwedes, der sich die Blessur bei einem Luftzweikampf zugezogen hatte. Im Kopfballduell mit Sotschi-Spieler Anton Zabolotny erlitt der 31-Jährige eine große Wunde. Im Anschluss an den Zusammenprall wurde dem blutüberströmten Ex-Schalker ein Turban angelegt. Allerdings war die Verletzung so schlimm, dass Höwedes nicht weitermachen konnte und in der 79. Minute ausgewechselt werden musste.