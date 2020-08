Weltmeister Benedikt Höwedes: Darum kann ich die Kritik an meinem Karriere-Ende verstehen

Erst André Schürrle, dann Benedikt Höwedes und wenige Tage später auch noch Sandro Wagner - gleich drei Ex-Nationalspieler gaben in den vergangenen Wochen ihr Karriereende bekannt. Und damit sorgte das Trio für viel Gesprächsstoff. "Natürlich habe ich diese Diskussion sehr genau verfolgt" , schreibt der frühere Schalke-Profi Höwedes in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de: "Schon jetzt, nur wenige Tage nach meinem Rücktritt, bin ich mir sicher, dass mich mein Gefühl nicht getäuscht hat. Für mich war es der ideale Moment – während der Corona-Pandemie –, um meine Karriere Revue passieren zu lassen. Und mich zu fragen: Wer möchte ich sein?"

Höwedes fand zum Ende seiner Laufbahn kritische Worte über die Auswüchse des modernen Fußballs. Dieser habe "sich brutal entwickelt", meinte er in einem Spiegel-Interview: "Und dabei immer weiter distanziert von den normalen Fans. Da geht etwas verloren." Als Hauptgrund für seinen Rückzug gab Höwedes jedoch familiäre Gründe an. Auch die Angebote mehrerer Klubs konnten ihn nicht von seinem Entschluss abbringen. "Von vielen wurde ich für diesen endgültigen Schritt gelobt. Und dann gab es noch die, die meine Entscheidung hinterfragten. Hinterfragten, dass ich so früh zurücktrat und gleichzeitig den Profifußball bei meinem Abgang kritisierte, obwohl ich doch jahrelang von dem System profitierte", schrieb Höwedes und ergänzte: "Ich kann sie verstehen."

Höwedes: "Hätte noch zwei oder sogar drei Jahre auf hohem Niveau spielen können"

Der frühere Profi des FC Schalke 04, Juventus Turin und Lokomotive Moskau habe versucht, sich in die Menschen heineinzuversetzen. "Für viele Fußballfans, die täglich acht Stunden und mehr hart arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist es schwer nachzuvollziehen, dass ich bereits mit 32 Jahren aufgehört habe – obwohl ich vielleicht noch zwei oder sogar drei Jahre auf hohem Niveau für viel Geld hätte spielen können", so Höwedes.

Höwedes hatte bereits vor einigen Wochen seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau vorzeitig aufgelöst. Die ultimativen Höhepunkte seiner Karriere erlebte der langjährige Kapitän des FC Schalke 04, für den er von 2001 bis 2018 auflief, am 8. Juli 2014 beim 7:1-Kantersieg der DFB-Elf im WM-Halbfinale über Gastgeber Brasilien und dem 1:0-Finalsieg über Argentinien fünf Tage später in Rio. Als Linksverteidiger trug der in allen sieben Turnierspielen eingesetzte Höwedes in tragender Rolle zum Turniersieg bei. Fünf Jahre zuvor hatte er mit der deutschen U21-Auswahl die Europameisterschaft gewonnen.