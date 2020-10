Höwedes analysiert Ex-Klub Lok Moskau vor Duell mit FC Bayern: "Den wichtigsten Spieler abgegeben"

Mit der Partie bei Lokomotive Moskau absolviert der FC Bayern München an diesem Dienstag (18.55 Uhr, DAZN) sein erstes Auswärtsspiel der neuen Champions-League-Saison - eine vermeintliche Pflichtaufgabe für den Titelverteidiger und haushohen Favoriten. Das sieht auch Ex-Profi Benedikt Höwedes so, der die vergangenen zwei Jahre bis zu seinem Karriereende im Juli für den russischen Erstligisten spielte. "Lok wird sich auf Konter beschränken, sich hinten reinstellen. Wenn Bayern schnell spielt, mit vielen Positionswechseln und Läufen in die Tiefe, dann wird das sehr schwierig", beschreibt Höwedes im Gespräch mit dem SPORTBUZZER die Spielweise der Moskowiter.

Zumal die Russen aus Sicht des langjährigen Kapitäns von Schalke 04 vor dieser Saison einen schweren personellen Rückschlag erlitten haben. "Den wichtigsten Spieler hat Lok abgegeben - Aleksey Miranchuk ist zu Atalanta Bergamo gegangen. Er war mit Sicherheit der beste Stürmer", analysiert Höwedes, der seit Beginn der Saison das Expertenteam beim TV-Sender Sky ergänzt. Die Italiener ließen sich die Dienste des 25 Jahre alten Miranchuk kolportierte 14,5 Millionen Euro kosten, doch bislang kam er beim Klub des deutschen Nationalspielers Robin Gosens nicht über eine Nebenrolle hinaus. Auf sein Debüt in der Serie A wartet der Russe noch - auch aufgrund einer Oberschenkelverletzung. In der Champions League reichte es beim 4:0-Sieg gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland immerhin zu einem Kurzeinsatz - inklusive des Treffers zum 4:0-Endstand.

Auch der Peruaner Jefferson Farfán, mit dem Höwedes bereits auf Schalke zusammengespielt hatte, hat Moskau verlassen. Zwar seien François Kamano (kam von Girondins Bordeaux) und Zé Luis (zuletzt FC Porto) "gute Zuwächse", und auch Fedor Smolov und der Portugiese Eder seien "ordentliche Stürmer", betont Höwedes. "Aber Bayern muss vor ihnen keine Angst haben."

Höwedes: Für Lok geht es in Gruppe A nur um Platz drei

Abseits aller sportlichen Voraussetzungen sieht Höwedes noch einen weiteren Vorteil auf Seiten des Teams von Bayern-Trainer Hansi Flick - den Spielplan. Denn der hat dem FCB eine Reise in den harten russischen Winter bei Schnee, Eis und Minusgraden erspart. "Bayern kann sich maximal glücklich schätzen, nicht im Dezember in Moskau spielen zu müssen. Vom Terminplan her haben sie großes Glück gehabt", so der ehemalige Verteidiger, der mit Lok 2019 den russischen Pokal gewann.