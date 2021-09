Nach Höwedes: Bierhoff nennt Weltmeister Khedira und Mertesacker als Kandidaten für DFB-Posten

DFB-Direktor Oliver Bierhoff möchte nach Benedikt Höwedes weitere Weltmeister von 2014 in die aktuelle Arbeit rund um die Nationalmannschaft einbinden. "Es geht über Benni hinaus. Ich versuche, in Kontakt zu bleiben, mit den Spielern", sagte Ex-Nationalspieler Bierhoff während der laufenden Länderspielwoche in Stuttgart. Namentlich nannte er Sami Khedira und Per Mertesacker als mögliche Kandidaten. Beide haben ihre Profi-Karriere bereits beendet.

Anzeige