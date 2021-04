Höwedes fordert "Schulterschluss" auf Schalke — Verbleib von Kolasinac und Huntelaar "extrem wichtig"

Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes hat nach dem feststehenden Abstieg der Knappen und den Jagdszenen, die sich im Anschluss daran vor der Veltins Arena abgespielt hatten, einen demonstrativen Frieden zwischen Klub, Mannschaft und Anhängerschaft eingefordert. "Der Schulterschluss zu den Fans" sei in der aktuellen Situation das Wichtigste, so Höwedes gegenüber Sky. Anzeige

"Das hängt natürlich immer auch mit den Erfolgen der Mannschaft zusammen. Aber ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist und ein wichtiger Baustein sein kann, um gemeinsam auch wieder zusammen zu wachsen und eine neue Geschichte zu schreiben - und zwar ganz unabhängig, wer kommt", sagte der Weltmeister von 2014 weiter. Es müsse von Spielerseite eine Bereitschaft gezeigt werden, "dass sich wirklich jeder für diesen Verein zerreißt, um den Verein schnellstmöglich wieder in die erste Liga zu holen", ergänzte er.

Höwedes über Huntelaar: "Brutaler Killer im Sechzehner"

Höwedes spricht sich zudem für einen Verbleib der in der Winterpause zurückgeholten Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar aus. "Beide sind totale Teamplayer, gute Charaktere und sie gehen auch voran", sagte er. "Es ist wichtig für eine Mannschaft, dass du solche Leute dabei hast. Ich halte es für einen extrem wichtigen Schritt, die beiden Personen auch zu halten." Zwar könne man im Fall des 37 Jahre alten Huntelaar nicht erwarten, dass dieser jedes Spiel absolviert. "Aber erstens ist Hunter ist ein Top-Typ in der Kabine, geht immer voran und leitet auch junge Spieler mit an. Und zweitens ist er ein brutaler Killer im Sechzehner", ergänzte er.

Der ehemalige Nationalspieler und spätere Hertha-Manager Dieter Hoeneß hat unterdessen herbe Kritik an der Personalplanung von S04 geübt. Der designierte Zweitligist habe sich in den vergangenen Jahren "ohne Not selbst demontiert", urteilte der 68-Jährige gegenüber Bild.

Bei S04 seien "so viele Dinge seit Jahren schiefgegangen", so Hoeneß weiter. Er machte dies an der Personalie Alexander Nübel deutlich. "Da verlängert der Torwart seinen Vertrag nicht, verliert dadurch das Kapitänsamt und sitzt nur noch auf der Bank." Im vergangenen Sommer wechselte Nübel, der eine Offerte der Schalker zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen hatte, zum FC Bayern, wo er an Manuel Neuer jedoch nicht vorbei kommt.

Dies sei "nur eines von vielen Beispielen" für Miss-Management bei den Knappen, monierte der Ex-Profi, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern aktiv war und später als Manager bei Hertha BSC (2001-2010) und dem VfL Wolfsburg (2010/11) fungierte.

Özil, Draxler, Neuer & Co.: Diese Stars schafften bei Schalke 04 den Durchbruch Mesut Özil, Julian Draxler und Manuel Neuer begannen ihre Karrieren beim FC Schalke 04. Wer noch? Das zeigt der SPORTBUZZER. ©