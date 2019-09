Rückkehr zum FC Schalke 04? Das sagt Ex-Kapitän Benedikt Höwedes 

Weltmeister Benedikt Höwedes hofft nach insgesamt 16 Jahren beim FC Schalke 04 auf eine Rückkehr zu den Königsblauen - allerdings erst in absehbarer Zeit. Aktuell sei eine Rückkehr kein Thema, sagte der derzeit bei Lokomotive Moskau spielende Höwedes der dpa. Gleichzeitig erklärte der 31-Jährige: „Mein primäres Ziel ist es, möglichst zeitnah wieder näher bei der Familie in Haltern am See zu sein. Klar kann Schalke demzufolge eine von mehreren Optionen sein.“