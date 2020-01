Bundesliga-Rückkehr von Benedikt Höwedes: Moskau-Boss bestätigt Verhandlungen mit 1. FC Köln

Im Raum steht demnach eine Ausleihe für die Rückrunde. Der Spieler selbst will dem Bericht zufolge offenbar fest in die deutsche Elite-Liga zurückkehren und einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Grund dafür soll vor allem die Familie des 31-Jährigen sein, die noch in Düsseldorf wohnt. Eine Rückkehr in die Bundesliga hatte Höwedes, der in Moskau einen Vertrag bis 2021 besitzt, stets als grundsätzlich interessant bezeichnet. "Mein primäres Ziel ist es, möglichst zeitnah wieder näher bei der Familie in Haltern am See zu sein", sagte er noch im September.