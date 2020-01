Benefizspiel des SV Grün-Weiß Niederstriegis sorgt für volles Sparschwein

Roßwein/Niederstriegis. Jens Funke freut sich. 535,80 Euro sind aus dem dicken Schwein gezählt worden, das am Einlass zum Benefizspiel zwischen den Hand- und den Fußballern des Niederstriegiser Sportvereins in der Roßweiner Stadtsporthalle gestanden hat. Den Hut hat der Vereinschef des SV Grün-Weiß Niederstriegis heute nicht auf, aber er weiß: „Wir runden diese Summe noch auf mit den Einnahmen aus dem Imbiss.“ Das heißt, es könnten gut und gern 600 Euro für den Kindergarten Striegiszwerge rausspringen, dem die Einnahmen aus dem freundschaftlichen Aufeinandertreffen nämlich gewidmet sind.

„Wir haben doch alles im Verein, warum dann nicht einfach mal ein Benefizspiel gegeneinander austragen“, dachten sich die Männer, die beim SV Grün-Weiß Niederstriegis jede Woche entweder Handball spielen oder Fußball. Vorgemacht haben es die Döbelner oder auch die Waldheimer, die jedes Jahr um die Weihnachtszeit zugunsten ihrer Nachwuchsabteilungen gegeneinander antraten.

Beim Tauziehen bewiesen die Handballer die größere Standfestigkeit und holten sich nach ihrer 2:12-Niederlage im Fußball fünf Extrapunkte beim Benefizspiel. © Sven Bartsch

Handballer gibt es bei den Niederstriegisern ja schon lange, und zurzeit spielen die Männer in der Kreisliga gemeinsam als Spielgemeinschaft Striegistal mit den Papendorfern zusammen. Die Fußballer, die ebenfalls in der Kreisliga am Start sind, gibt es hingegen noch nicht allzu lange – erst seit dieser Saison hat der kleine Dorfverein eine eigene Fußballmannschaft, die im Punktspielbetrieb aktiv ist.

Weil die Sportler keine Nachwuchsabteilung in dem Sinn haben , aber das Geld trotzdem der jüngeren Generation zugute kommen soll, hat man sich die Kita Zwergenland in Niederstriegis als Empfänger des Spendengeldes ausgesucht. Jeder Besucher des Benefizspiels durfte am Eingang nach eigenem Ermessen Geld in das Sparschwein stecken. Die Zwergenland-Erzieher und -Eltern haben erst im Oktober vergangenen Jahres das Außengelände ihrer Einrichtung in Eigeninitiative komplett neu gestaltet. „Wir denken, da ist das Geld gut angelegt“, sagt Christian Hempel von den Handballern, der das Spiel maßgeblich mit organisiert hat.

Nicht nur die Kita darf sich über eine kleine Finanzspritze freuen, auch der Verein selbst. Dafür sorgte Malermeister Jörg Miersch, der die Sportler immer wieder mal unterstützt. Insbesondere nach dem Einbruch vergangenen Oktober in das Vereinsheim sind ihm die Niederstriegiser dafür sehr dankbar. Damals hatten Unbekannte sämtliche Türen des Vereinshauses auf dem Sportplatz zerstört, Einrichtungsgegenstände und Schlüssel gestohlen. Trotz Versicherung, „man bekommt ja doch nicht alles ersetzt“, so Christian Hempel. Das öffentliche Dankeschön ging in der Halbzeitpause an den Unterstützer, danach kamen die Männer auf dem Parkett wieder ins Schwitzen. Nachdem sich die Fußballer im ersten Teil des Abends beim Fußball einen klaren 12:2-Sieg gesichert hatten, mussten sie den Handballern in der Zwischendisziplin nachgeben: Beim Tauziehen bewiesen die nämlich schonmal etwas mehr Standfestigkeit und sicherten sich unter großem Jubel in der vollbesetzten Stadtsporthalle und Moderator Oliver Rühles Anfeuerungskommentaren fünf Extra-Punkte. Das war der Auftakt für den späteren Gesamtsieg, denn wie die Fußballer in ihrer Disziplin, machten die Handballer in der ihren mit 18:10 das Rennen. Natürlich hatte dabei ein Treffer des jeweils sportartfremden Konkurrenten jeweils doppelt gezählt.Eine Eintagsfliege soll das Benefizspiel übrigens nicht bleiben.

Manuela Engelmann-Bunk