Benefizspiel gegen Pilsen: HC Elbflorenz unterstützt Spendenaktion für Flutopfer

Dresden. Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden beteiligt sich an einer Spendenaktion zu Gunsten der Betroffenen in den Hochwassergebieten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird die Hälfte der Ticket-Einnahmen aus dem Vorbereitungsspiel gegen den tschechischen Meister Talent Pilsen an die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands gespendet. Die Partie findet am 10. August (19.00 Uhr) in der Dresdner Ballsportarena statt.

