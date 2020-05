Bericht: Benfica und Ajax haben "konkretes Interesse" an Freiburg-Keeper Alexander Schwolow

Torwart Alexander Schwolow vom SC Freiburg wird laut einem Bericht des Kicker von Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon umworben. Die beiden Klubs hätten "konkretes Interesse hinterlegt" , heißt es in der Freitags-Ausgabe. Die Ausstiegsklausel soll bei acht Millionen Euro liegen.

Der 27-Jährige ist noch bis Sommer 2022 an den Sport-Club gebunden. Schwolow steht seit 2012 beim SC Freiburg unter Vertrag und ist seit der Saison 2015/2016 im Tor gesetzt. Er stammt aus der eigenen Jugend und wurde in der Saison 2014/2015 an Zweitligist Arminia Bielefeld ausgeliehen.