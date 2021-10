Der FC Bayern München spielt eine herausragende Saison. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League grüßen die Münchner von der Spitze der Tabelle. Unter Trainer Julian Nagelsmann spielt der Rekordmeister einen überragenden Fußball und ist auf jeder Position individuell stark besetzt. Hinzu kommt, dass, anders als noch in der vergangenen Saison, die Abwehr an Sicherheit gewonnen hat. Die Dominanz der Bayern in dieser Spielzeit ist für die Konkurrenz erschreckend. In der Bundesliga hat das Team um Kapitän Manuel Neuer in acht Spielen ein Torverhältnis von 29:8 Toren, in der Königsklasse in zwei Spielen eines von 8:0. Zum ersten Mal seit seiner Roten Karte gegen Greuther Fürth steht auch Benjamin Pavard wieder zur Verfügung. Auch mit Lucas Hernández kann Nagelsmann planen. Der Franzose erschien bereits am Montag vor dem Madrider Gericht und wird am Dienstag zusammen mit der Mannschaft nach Lissabon reisen.