Die Eintracht in ihrem ersten Europacup-Viertelfinale seit 24 Jahren! Mit der Partie Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) geht die Traum-Reise der Hessen in der Europa League weiter!

Rebic, Trapp & Co. - Wie lange die wichtigsten Eintracht-Profis noch in Frankfurt unter Vertrag stehen, haben wir für Euch in der Galerie zusammengestellt. ©

An das Viertelfinale 1995 gegen Juventus Turin hat der frühere Frankfurter Jan Furtok noch gute Erinnerungen. ,,Wenn ich auf diese Spiele zurückblicke, bekomme ich immer noch Gänsehaut", sagt der frühere polnische Stürmer, der das 0:1 im Hinspiel von Giancarlo Marocchi ausglich. Die Eintracht spielte damals mit Furtok, Thorsten Legat, dem späteren Europameister Andreas Köpke und Manni Binz, aber ohne die im Dezember 1994 von Coach Jupp Heynckes suspendierten Superstars Maurizio Gaudino und Anthony Yeboah. Im Rückspiel setzte es im Stadio delle Alpi eine 0:3-Klatsche und Frankfurt war draußen. Juventus unterlag dem AC Parma in den beiden Finalspielen.

,,Ich schaue mir immer noch portugiesischen Fußball an", sagt der vor der Saison vom FC Porto geholte Stürmer Goncalo Paciencia über das Spiel zwischen seinem neuen Arbeitgeber und Benfica, ,,es ist eine Ehre für mich, mit der Eintracht gegen Benfica zu spielen - und zu gewinnen." Selbstbewusste Töne von den ,,Adlern", die sich in Lissabon wieder auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen können. ,,Wir haben uns über die letzen Wochen großes Selbstvertrauen erarbeitet", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter (49) am Mittwoch in der Pressekonferenz, ,,aber um nun erfolgreich zu sein, hilft uns nur eine perfekte Leistung. Das Stadion und seine Atmosphäre sind einzigartig, Benfica hat tolle Fans im Rücken."