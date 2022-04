Deutscher Ordnungshüter im Benfica-Mittelfeld: Wie Julian Weigl in Lissabon erwachsen geworden ist

Vermutlich muss das so sein, dass die Vereinshomepage von Benfica Lissabon die Anhänger gerade auffordert, sich wichtige Termine für diese Woche zu notieren. Bei einem reichweitenstarken Mehrspartenverein mit Teams auf Topniveau im Fußball, Basketball, Volleyball, Handball und Hockey kann schon mal ein Spiel durchrutschen. Keinen besonderen Hinweis mehr braucht aber das größte Ereignis der jüngeren Vergangenheit: Benfica Lissabon erwartet an diesem Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) im Champions-League-Viertelfinale den FC Liverpool. Anzeige

Das knapp 66.000 Plätze fassende Estadio da Luz, eines der prächtigsten Stadien in Europa, bietet einen würdigen Rahmen für dieses traditionsreiche Kräftemessen zweier stolzer Fußballmarken. Mittendrin ein ehemaliger Bundesliga-Spieler, der aktuell applaudierend über der Terminleiste auf der Website abgebildet wird: Julian Weigl.

Der 26-Jährige ist als deutscher Ordnungshüter im defensiven Mittelfeld bei Benfica hoch angesehen. In elf Partien der Königsklasse – Qualifikationsspiele mitgerechnet – und 25 Ligaspielen stand die Nummer 28 bereits auf dem Platz. Sein Spiel, sagte der bis zum Winter 2020 noch bei Borussia Dortmund angestellte Mittelfeldmann kürzlich, habe er beim portugiesischen Renommierklub weiterentwickeln können.

"Ich bin vom Grundsatz her immer noch der gleiche Spieler, aber ich habe ein paar Kilo draufgelegt, körperlich zugelegt, versuche auch, ein aggressiver Zweikämpfer zu sein. Und ich bereite mehr Tore vor, habe mehr vorletzte Pässe." Auch persönlich habe er einen Schritt nach vorn gemacht, findet der junge Familienvater. "Ich bin reifer und erwachsener geworden."

Dass sich Benfica in den Achtelfinals gegen Ajax Amsterdam (2:2, 1:0) mit ein bisschen Glück durchsetzte und das erste Mal in der Vereinsgeschichte ein Halbfinale in der Champions League erreichen kann – den Europapokal der Landesmeister als Vorgängerwettbewerb gewann der Klub mit dem Ballkünstler Eusébio 1961 und 1962 –, sorgte kurzfristig für Ablenkung von den unschönen Schlagzeilen. Mutmaßliche Korruptionsdelikte des vor knapp einem Jahr gestürzten Präsidenten Luis Filipe Vieira belasteten den Klub. Zudem trennte sich Portugals Rekordmeister zum Jahreswechsel von Trainer Jorge Jesus, der sich mit einigen Leistungsträgern überworfen hatte.

Liverpool-Coach Klopp warnt vor Benfica

Im Liga-Alltag läuft das Team mit dem in Stuttgart geborenen Torhüter Odysseas Vlachodimos und dem Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic zwar den eigenen Ansprüchen als Dritter hinter dem FC Porto und Lokalrivale Sporting hinterher, aber für Jürgen Klopp verdient der Gegner großen Respekt: Außenstehende, sagte Liverpools Kulttrainer, hätten Liverpool "wahrscheinlich schon ins Halbfinale durchgewunken, weil Benfica eben Benfica ist. Ich sehe das nicht so. Benfica ist extrem stark, vor allem, wenn man sie gewähren lässt."



Was Weigl vom ersten Tag an wahrgenommen hat: "Benfica ist der größte Klub im Land. Der Druck und die Erwartungshaltung sind enorm groß." Nach Niederlagen, erzählte er, könne man "nicht vor die Tür gehen". Um einigermaßen unerkannt zu bleiben, kam ihm die Maskenpflicht in der Pandemie entgegen. Mund-Nasen-Schutz zusammen mit Sonnenbrille und Kappe – "dann geht es". Insgesamt schätzt Weigl das Leben in einer der lebhaftesten Hauptstädte Europas. Weil man dort nicht allein mit Englisch den Alltag meistern kann, hat er früh Portugiesisch gepaukt; er würde inzwischen "nicht fehlerfrei, aber fließend" sprechen.