Neuer Trainer für Julian Weigl: Erfolgscoach Jorge Jesus kehrt zu Benfica Lissabon zurück

Fußballtrainer Jorge Jesus wird den brasilianischen Klub Flamengo Rio de Janeiro verlassen und zu seinem ehemaligen Verein Benfica Lissabon zurückkehren. Nach Berichten brasilianischer Medien bestätigte Jesus auf Instagram am Freitagabend seinen Abschied aus Rio nach nur 13 Monaten und die Rückkehr nach Portugal.

Der 65 Jahre alte Portugiese, der mit Flamengo die Meisterschaft und die Copa Libertadores gewann, hatte seinen Vertrag noch kürzlich bis Juni 2021 verlängert. Aber das Angebot Benficas sei für ihn inmitten der Corona-Krise in Brasilien, in der sich die Entfernung zur Familie offensichtlich noch mehr bemerkbar machte, dem Portal Globoesporte zufolge sehr verlockend gewesen. Brasilien gehört mit über zwei Millionen registrierten Fällen und fast 78.000 Todesopfern zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Staaten.