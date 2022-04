Benfica Lissabon bestätigt "grundsätzliche Einigung" mit Eindhoven-Trainer Roger Schmidt

Der deutsche Trainer Roger Schmidt steht kurz vor einem Wechsel zum portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Der Verein gab in einer Mitteilung an die portugiesische Finanzaufsichtsbehörde CMVM bekannt, man verhandele derzeit mit Schmidt über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison. Diese sei aber "noch nicht formalisiert" worden, hieß es. Die Mitteilung des Vereins wurde am Mittwoch von der CMVM veröffentlicht. Demnach gebe es bereits eine "grundsätzliche Einigung". Beim Champions-League-Viertelfinalisten Benfica würde Schmidt die Nachfolge vom bisherigen Coach Nélson Veríssimo antreten, der das Amt im Dezember 2021 übernommen hatte. Eine öffentliche Mitteilung des Klubs gab es zunächst nicht. Anzeige

Schmidt hatte im Februar seinen Abschied als Chefcoach bei PSV Eindhoven nach Saisonende bekanntgegeben. Der 55-Jährige ist seit dem Frühjahr 2020 Coach in Eindhoven. Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison belegt PSV mit Ex-Weltmeister Mario Götze in der Eredivisie Platz zwei hinter Ajax Amsterdam. Nach 30 von insgesamt 34 Runden beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer vier Zähler (71 zu 75). Zuletzt gewann er mit seinem Klub den niederländischen Pokal (2:1 Finalsieg gegen Ajax).