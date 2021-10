Europas Transfer-Könige aus Lissabon: So funktioniert das System Benfica

1,07 Milliarden Euro – diese gigantische Summe generierte Benfica Lissabon allein in den vergangenen zehn Jahren durch Verkäufe von Fußballern. Über eine Milliarde Euro an Transfereinnahmen, das gelang seit der Saison 2011/2012 mit dem FC Chelsea und Atlético Madrid weltweit nur zwei weiteren Klubs. Was den Gegner des FC Bayern in der Champions League (Mittwoch, 21 Uhr, DAZN) allerdings von den anderen beiden unterscheidet: Nur die Portugiesen konnten in diesem Zeitraum mit ihren Transfers einen Gewinn verzeichnen – und was für einen. Anzeige

Während Atlético 111 Millionen Euro mehr ausgab, als der Klub einnahm, verbuchte Chelsea sogar ein Minus von 495 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de). Bei Benfica stehen den enormen Einnahmen derweil Ausgaben von rund 470 Millionen Euro gegenüber. 600 Millionen Euro beträgt damit das Transferplus in der vergangenen Dekade, was den portugiesischen Rekordmeister – gemessen an Transfers – zum mit Abstand profitabelsten Klub der Welt macht.

Das Prinzip des Ausbildungsvereins wurde in Lissabon perfektioniert. Die Spieler kommen aus dem eigenen Nachwuchs oder werden in jungen Jahren für wenig Geld eingekauft. Sie werden gefördert und entwickelt, um dann für ein Vielfaches des Einkaufspreises an die finanzstarken Topklubs aus Europa verkauft zu werden.

Rekordtransfer Felix kam als 15-Jähriger Die wichtigsten Bausteine dafür: die eigene Nachwuchsakademie und das perfektionierte Scoutingsystem. Neben Spielern aus dem Inland liegt der Fokus stark auf dem südamerikanischen Raum. Die portugiesische Sprache ist dabei ein Wettbewerbsvorteil. Für Brasilianer ist es die Muttersprache, aber auch Menschen aus spanischsprachigen Ländern verstehen viel. Es erleichtert den Jugendlichen fernab der Heimat die Eingewöhnung in der neuen Umgebung. Das Herzstück im System Benfica ist die hochmoderne Akademie. Die meisten Jugendtrainer arbeiten seit mehr als zehn Jahren für den Klub, haben Ausrichtung und Philosophie verinnerlicht.

Paradebeispiel des Geschäftsmodells der Portugiesen: Joao Felix. Im Alter von 15 Jahren kam er 2015 vom FC Porto, vier Jahre später schlug Atlético Madrid zu – für 127 Millionen Euro. Rekordverkauf von Benfica und bis heute der fünftteuerste Transfer aller Zeiten.

Nahezu jeder große Klub bediente sich schon bei Benfica: Von Manchester City gab es allein in den vergangenen vier Jahren insgesamt 108 Millionen Euro für Ederson und Ruben Dias. Nur zwei von vielen Stars mit einer Vergangenheit in Lissabon: Angel di Maria, Axel Witsel, David Luiz, Luka Jovic, Jan Oblak, Bernardo Silva. Auch der FC Bayern gehörte zu den Kunden. 2016 kauften die Münchener Toptalent Renato Sanches für 35 Millionen Euro. Der Mittelfeldspieler, nun bei OSC Lille unter Vertrag, hatte zuvor bei Benfica alle Jugendteams durchlaufen.



Nunez nächster Top-Verkauf von Benfica? Die nächsten Kandidaten für millionenschwere Verkäufe bringen sich schon wieder in Stellung. Darwin Nunez, 22-jähriger Uruguayer, schoss in den ersten acht Pflichtspielen der Saison sechs Tore, traf beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona doppelt.