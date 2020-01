Pyro-Ärger bei Lissabon-Derby: Sporting-Fans sorgen mit Feuerwerkskörpern für Chaos

Beim Stadtderby zwischen Benfica und Sporting Lissabon kam es am Freitag in der portugiesischen Liga NOS mehrfach zu Unterbrechungen. Anhänger von Sporting Lissabon zündeten vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit zahlreiche Feuerwerkskörper und warfen diese auf den Platz. Der Schiedsrichter musste die Partie für mehrere Minuten unterbrechen, ehe das Spiel zwischen Spitzenreiter Benfica, bei dem Neuzugang Julian Weigl vom BVB in der Startelf stand, und dem Tabellen-Vierten Sporting fortgesetzt werden konnte.