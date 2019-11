Benfica-Trainer Bruno Lage: "Wir dürfen keine Angst haben"

Leipzig. Nach vier Spieltagen steht Benfica Lissabon in Gruppe G der Champions League mit nur drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Um auch nach Weihnachten international zu spielen, müssen für den portugiesischen Rekordmeister am Mittwoch (21 Uhr) gegen RB Leipzig dringend Punkte her. Trainer Bruno Lage verriet am Dienstag während einer Pressekonferenz, worauf es gegen die Roten Bullen ankommen wird: "Im Hinspiel hatten wir unsere Chancen. Das wollen wir morgen auch erreichen. Wir haben uns damals gut präsentiert. Es war ausgeglichen. Aber wir haben nur ein Tor gemacht."