Wirbel um Benito Raman: Skandal-Video kursiert im Netz - Schalke 04 reagiert

Benito Raman spielt beim FC Schalke 04 seit seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf noch keine große Rolle. Der Linksaußen kommt auf erst 189 Pflichtspiel-Minuten in drei Einsätzen für S04 in der Bundesliga. Nun holt den 24-Jährigen auch noch seine Vergangenheit ein. Am Donnerstag ist im Netz ein Skandal-Video von Raman aufgetaucht. Darauf ist zu sehen, wie der belgische Nationalspieler homophobe Aussagen tätigt: Raman ruft auf Flämisch in die Kamera: "Alle Bauern sind schwul."