Benito Raman: Transfer zu Schalke 04 so gut wie perfekt - Düsseldorf-Profi beim Medizincheck

Jetzt geht es offenbar doch ganz schnell: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Fortuna-Düsseldorf -Stürmer Benito Raman am Dienstag den Medizincheck beim FC Schalke 04 absolviert. Der 24 Jahre alte Belgier ist bereits seit längerer Zeit bei S04 im Gespräch - nun wurde er bei den Gelsenkirchenern gesichtet. Die offizielle Vorstellung soll am Mittwoch erfolgen. Ende Juni dementierten Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel und Klubchef Thomas Röttgermann in einer öffentlichen Mitteilung noch vehement eine zuvor berichtete Einigung zwischen Düsseldorf und Schalke.

Schalke 04: Ablöse für Raman könnte hoch ausfallen

Danach hatte Raman offensiv eine Freigabe für einen Wechsel zu Schalke gefordert. „Ich will für Schalke spielen, daran kann nichts und niemand etwas ändern“, sagte er in einem Interview mit der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. „Dieser Transfer würde meine Karriere komplett verändern. Ich kann dort für fünf Jahre unterschreiben und die Zukunft meiner Familie sichern“, so der Flügelspieler, der in der abgelaufenen Saison zehn Bundesligatore für die Fortuna schoss.