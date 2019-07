Fortuna-Boss Lutz Pfannenstiel schießt wegen Raman-Transfer gegen Schalke: "Bin sehr verärgert"

"Es hakt in Gelsenkirchen"

Das Kuriosum komplett macht die Tatsache, dass in die Gegenrichtung Bernard Tekpetey , der bereits einen Medizincheck bei Fortuna absolviert hat, mit einem Leihvertrag zur Fortuna wechseln soll. Seit mehreren Tagen verhandeln die Klubs über einen Wechsel von Raman und Tekpetey. „Wir haben alle unsere Papiere vorbereitet, beide Transfers könnten von uns über die Bühne gehen. Es hakt aber noch in Gelsenkirchen" , betont Pfannenstiel. Laut Bild soll die Ablöse für Raman bei rund 10 Millionen Euro liegen.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Unstimmigkeiten zwischen S04 und Beratern

Schon am 2. Juli hat auch Raman den Medizincheck bei S04 absolviert. Seitdem verweilt der Belgier in Gelsenkirchen - doch der Transfer ist nach wie vor nicht in trockenen Tüchern. Die Bild zitierte bereits am Donnerstag Fortuna-Boss Pfannenstiel. Demnach gebe es „zwischen Schalke und Benitos Beratern Unstimmigkeiten". Schon am Dienstag stichelte Düsseldorfs Sportvorstand in Richtung des Spielers: „Er hat zwei Tage frei bekommen, seine Dinge zu regeln. Dass er jetzt noch immer da ist und im Schalke-Trikot rumläuft, kommentiere ich mal nicht..."