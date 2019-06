Fortuna-Star Raman fordert Freigabe für Schalke-Wechsel: "Zeit, mich gehen zu lassen"

Benito Raman von Fortuna Düsseldorf hat sich zu seiner Zukunft geäußert und fordert von seinem Klub die Freigabe für einen Wechsel zu Schalke. "Ich will für Schalke spielen, daran kann nichts und niemand etwas ändern", sagte er in einem Interview mit der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. "Dieser Transfer würde meine Karriere komplett verändern. Ich kann dort für fünf Jahre unterschreiben und die Zukunft meiner Familie sichern", so Raman. Noch in dieser Woche würde der Belgier seinen Wechsel gern vollziehen. "Am Freitag will ich meinen Medizincheck absolvieren", forderte der Flügelspieler, der in der abgelaufenen Saison 10 Bundesligatore für die Fortuna schoss.