"Bin sehr gespannt": Ex-Recken-Manager Benjamin Chatton wird Vorstand beim DHB

"Ich bin sehr gespannt auf die Arbeit und die neuen Blickwinkel auf den Handball, welcher mein berufliches Leben bisher geprägt hat", sagt Chatton. "Die Corona-Pandemie ist aktuell und auch in den kommenden Monaten eine Herausforderung für den Sport, das Jahrzehnt des Handballs ist unsere mutmachende Perspektive."

Benjamin Chatton macht den nächsten großen Schritt in seiner Funktionärskarriere. Der 39-Jährige wird zum 1. Januar 2021 neuer hauptamtlicher Vorstand Finanzen und Recht des Deutschen Handballbundes (DHB). Er tritt die Nachfolge von Paul Specht an, der den Verband auf eigenen Wunsch verlassen hat und seit Montag als Geschäftsführer beim Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden fungiert.

Der gebürtige Helmstedter war in seiner Laufbahn als Handballer für den MTV Braunschweig, später die Reserve des TBV Lemgo aktiv. In der Saison 2006/07 sammelte er erste Sporen als Funktionär als Geschäftsstellen- und Marketingleiter beim Wilhelmshavener HV, später war er im Management des TBV Lemgo und HBW Balingen-Weilstetten tätig. 2011 wechselte Chatton zur TSV Hannover-Burgdorf, in den sieben Jahren seines Wirkens stießen die Recken bis Europa vor.

Chatton bleibt Hannover nach SPORTBUZZER-Informationen allerdings erhalten, dank einer Mischung aus Home Office und Präsenztagen in der DHB-Zentrale in Dortmund. Seine Tätigkeit als ehrenamtliches Präsidiumsmitglied der Handball-Bundesliga (HBL) legt er zum Jahreswechsel nieder.