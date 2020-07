Henrichs bestätigt Gespräche über Bundesliga-Rückkehr – Kandidat bei FC Bayern und Leipzig

Ein deutscher Nationalspieler will zurück in die Bundesliga: Benjamin Henrichs hat nach eigenen Angaben offen seinen Wunsch nach einem Wechsel in die deutsche Liga hinterlegt. Der Rechtsverteidiger, der seit 2018 bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1 spielt, will sich hierzulande wieder in den Fokus von Bundestrainer Joachim Löw spielen. Das bestätigte der 23-Jährige gegenüber Sport1. Zuvor hatte die Bild berichtet, dass Henrichs auf Leihbasis zu RB Leipzig wechselt - das bestätigte der Spieler jedoch (noch) nicht.

Er habe "schon öfter gesagt, dass ich die Bundesliga vermisse", erklärte der langjährige Spieler von Bayer 04 Leverkusen. "In erster Linie auch die Fans, da können wir uns in Deutschland echt glücklich schätzen. Ich habe in der der Bundesliga meine ersten Schritte gemacht, jetzt Auslandserfahrung gesammelt, würde aber schon gerne wieder in die Bundesliga kommen." Der gebürtige Bocholter hatte für die Werkself insgesamt 76 Spiele absolviert, davon 62 in der Bundesliga.

Zuletzt wurde der Confed-Cup-Sieger von 2017 mit einem Transfer nach Leipzig in Verbindung gebracht, auch beim FC Bayern gilt er als Kandidat, denn die Münchner suchen explizit einen weiteren Rechtsverteidiger, der sich mit Benjamin Pavard um den Platz streiten kann. Leihgabe Alvaro Odriozola kehrt nach einem enttäuschenden Jahr zu Real Madrid zurück. Gerüchte seien "normal im Fußball", erklärte Henrichs. "Aber ich würde mal sagen, warten wir ab", fügte er mit einem Schmunzeln hinzu.

Henrichs: "Habe ganz klar hinterlegt, dass ich nach Deutschland zurück will"

Er befinde ich sich "natürlich" bereits in Gesprächen, sagte der 23-Jährige, der unter Joachim Löw zu drei Länderspielen kam, das letzte davon allerdings bereits vor drei Jahren. "Ich habe auch bei meinem Trainer hier in Monaco ganz klar hinterlegt, dass ich nach Deutschland zurück will", sagte Henrichs. "Jetzt müssen wir gucken, dass da eine Lösung gefunden wird."

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©