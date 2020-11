Leipzig-Verteidiger Benjamin Henrichs nach DFB-Rückkehr selbstbewusst: EM als Ziel

Ob, wie und unter welchen Vorraussetzungen die Europameisterschaft im kommenden Jahr steigen wird, ist aufgrund der Corona-Krise unklar. Klar ist aber, dass Benjamin Henrichs gern dabei wäre. "Fakt ist, dass ich zurück in Deutschland bin, auf meine Spielzeit komme und wieder bei der Nationalmannschaft bin. Natürlich ist das schon mein Ziel" , sagt der Rechtsverteidiger von RB Leipzig zu seinen EM-Chancen. Ob er indes auch an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) im Testspiel gegen Tschechien zum Einsatz kommt, scheint fraglich - Henrichs leidet aktuell unter Patellasehnenbeschwerden, beim Abschlusstraining fehlte er.

Leipzig holte Henrichs im Sommer per Leihe vom AS Monaco aus Frankreich zurück in die Bundesliga . Der Champions-League-Teilnehmer hat zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen, der bislang auf vier Länderspiele kommt. Für Leipzig absolvierte der ehemalige Leverkusener bisher sieben Bundesligaspiele und kam drei Mal in der Champions League zum Einsatz.

"Wichtig ist es jetzt einfach, Leistung abzurufen, mich an das Spielsystem in Leipzig zu gewöhnen und zu adaptieren. Und dann so oft wie möglich bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und dann wird man sehen, ob es zur EM reicht. Wichtig ist, dass ich auf Spielzeit komme, und dann ist es natürlich schon das Ziel", sagt Henrichs. Wenn die Probleme an der Patellasehne rechtzeitig abklingen, könnte schon am Mittwochabend sein nächstes Länderspiel hinzu kommen.