Bericht: Benfica Lissabon will Transfer von Benjamin Henrichs – Konkurrenz für FC Bayern und RB Leipzig

Auch im Ausland ist der 22-jährige Deutsche begehrt. Laut Noticias ao Minuto soll der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon sich intensiv um eine Verpflichtung von Henrichs bemühen , den Monaco im August 2018 für 20 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet hatte , wo er seine gesamte Karriere verbrachte. Dort kam er bislang zu 35 Einsätzen, wurde in dieser Saison allerdings von einer Fußverletzung und Rückenproblemen gebremst, so dass er nur fünf Mal zum Einsatz kam.

Wechsel von Benjamin Henrichs zum FC Bayern bleibt Thema

Benfica sei sich zwar darüber bewusst, mit den deutschen Klubs finanziell nicht konkurrieren zu können, setzt jedoch darauf Henrichs mit der Aussicht auf einen Stammplatz zu locken, den er wohl weder in München noch in Leipzig sicher hätte. Benficas Rechtsverteidiger André Almeida (29) fehlt derzeit verletzt, darüber hinaus steht nur der 18-jährige Tomas Tavares zur Verfügung.

Zuletzt wurde vor allem ein Wechsel Henrichs' zum FCB heiß diskutiert. Beim Rekordmeister herrscht Bedarf, weil die angestammten Rechtsverteidiger Kimmich und Pavard wegen zahlreicher Verletzungen in Mittelfeld und Innenverteidigung gebraucht werden. Neben ManCity-Profi Joao Cancelo wurde deshalb der Name Henrichs ins Spiel gebracht, dessen Vertrag in Monaco noch bis 2023 läuft.