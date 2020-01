Benjamin Henrichs über Gespräch mit Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann: "Hat vom ersten Moment an gepasst"

"Es gab gute Gespräche mit Julian Nagelsmann und Markus Krösche. Julian Nagelsmann hat mich schnell vom Gesamtkonzept überzeugt. Die Art und Weise, wie er mit mir sprach, hat mich schnell gepackt", sagt Henrichs im Interview mit der Sport Bild: "Es war ein Telefonat, das mich sofort überzeugt hat. Er hat mir seine und die RB-Philosophie präsentiert. Nagelsmann ist einfach ein junger Typ, der die Sprache der Spieler meiner Generation, spricht. Es hat vom ersten Moment an gepasst. Es gab im Sommer schon den ersten Kontakt zu RB. Aber aus Respekt vor Leipzig und vor allem Monaco will ich nicht in die Details gehen. Der Wechsel hat nicht geklappt, Punkt. Und ich bin kein Spieler, der dann Probleme macht. Im Gegenteil, ich gebe immer alles."

Die Leipziger sollen sich vor wenigen Wochen mit dem 22-Jährigen einig gewesen sein. Zunächst sollen beide Vereine um die Ablösesumme verhandelt haben, AS Monaco soll 25 Millionen gefordert, RB 20 Millionen Euro geboten haben. Der neue Coach Moreno, der Ende 2019 den Posten von Leonardo Jardim übernommen hat, will Henrichs aber nicht abgeben. "Unter unserem neuen Coach habe ich jetzt in der Rückrunde dreimal von Anfang an durchgespielt, er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Das ist eine super Sache für mich", sagte Henrichs.

Der dreifache deutsche Nationalspieler wurde in der Winterpause auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. "Bayern ist ein großer Klub, klar ehrt einen das, speziell vor dem Hintergrund, dass ich hier zuletzt nicht so zum Zug gekommen bin. Aber die U21-EM hat gezeigt, was ich kann, meinen Stellenwert gesteigert. Der Kontakt mit Bayern war aber nicht konkret", erklärte der Verteidiger, der im Sommer an der EM teilnehmen möchte: "Ich will mich in der Rückrunde gut präsentieren, vielleicht gelingt es mir dann, noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Sollte das nicht klappen, kann ich mir sehr gut vorstellen, an Olympia teilzunehmen. Ich stehe auf der 50er-Liste und könnte teilnehmen."