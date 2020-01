Bericht: Benjamin Henrichs entscheidet sich gegen FC Bayern - DFB-Star vor Wechsel zu RB Leipzig

Das Tauziehen um Benjamin Henrichs ist offenbar entschieden. Wie die Bild und Sport Bild am Mittwochabend berichten, soll der 22 Jahre alte Nationalspieler im Winter zu RB Leipzig wechseln. Zuletzt hatte es mehrere Medienberichte gegeben, die den Verteidiger der AS Monaco mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht haben. Henrichs' Berater Ali Bulut sagte, dass die Münchner sogar bereits früher an einem Transfer interessiert waren. Neben Leipzig und Bayern war aber auch Benfica Lissabon als möglicher neuer Klub gehandelt worden.