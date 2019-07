Benjamin Henrichs wohl bei Werder Bremen im Gespräch - Kein Transfer zum FC Bayern?

Kommt ein Nationalspieler an die Weser? Auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehr soll Werder Bremen auf Benjamin Henrichs gestoßen sein. Dies berichtet das vereinsnahe Portal Deichstube. Der 22-Jährige steht derzeit bei der AS Monaco unter Vertrag. Erst im vergangenen Sommer war er für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen in die französische Ligue 1 gewechselt.