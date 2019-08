Bericht: Verteidiger Benjamin Henrichs sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Telefon ab

Werder Bremen muss eine Verpflichtung von U21-Vizeeuropameister Benjamin Henrichs wohl endgültig abhaken. Der 22-jährige Rechtsverteidiger soll Werder Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag in einem Telefonat mitgeteilt haben, dass er nicht an die Weser wechseln wird. Das berichtet die Bild.

Henrichs war vor der vergangenen Saison für rund 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zur AS Monaco gewechselt. Zum Ende der vergangenen Saison war er beim französischen Erstligisten aber öfter nur noch Ersatz. Bei der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer in Italien machte er allerdings als Stammspieler der deutschen Auswahl mit guten Leistungen auf sich aufmerksam - unter anderem auch die Bremer Verantwortlichen. Von Anfang an problematisch für Werder war jedoch, dass aus finanziellen Gründen keine feste Verpflichtung des Defensiv-Allrounders in Betracht kam. Deswegen strebten die Verantwortlichen um Geschäftsführer Sport Frank Baumann wohl eine langfristige Leihe an.

Zuletzt hatte sich bereits angedeutet, dass Monaco Henrichs nur verkaufen würde. Dem Vernehmen nach habe der FC Bayern bereits 20 Millionen Euro geboten, die Monegassen würden aber sogar 35 Millionen fordern. Nun hat Henrichs dem Vorjahres-Achten der Bundesliga wohl auch selbst abgesagt. Baumann hatte zuletzt bereits angekündigt, dass er die Transferplanung langsam vorantreiben müsste: "Wir versuchen unsere Pläne schnellstmöglich umzusetzen. Und dann muss man sehen, ob wir auf andere Kandidaten umspringen müssen." Baumann hätte nun noch bis zum 2. September Zeit, um eine Alternative zu Henrichs zu verpflichten.

Ob Henrichs nun in Monaco bleibt oder zu einem anderen Klub wechselt, ist offen. Beim Ligue-1-Auftakt der AS Monaco gegen Olympique Lyon stand er zuletzt wieder in der Startelf.

