Hoffenheim-Kapitän Hübner schimpft nach Blitz-Rot über Gegenspieler Ayhan: "Eine ganz große Schande"

Die Anfangsphase der Bundesliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und der TSG Hoffenheim (2:2) war nichts für schwache Nerven: in den ersten 15 Minuten gab es zwei Tore und einen höchst umstrittenen Platzverweis. Kurz, nachdem Rouwen Hennings die Düsseldorfer in Führung geköpft hatte, flog Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner vom Platz (9.) - ihm wurde eine Tätlichkeit gegen seinen Gegenspieler Kaan Ayhan zur Last gelegt. Glück für ihn: auch in Unterzahl spielte die TSG gut mit, kam letztlich noch zu einem Unentschieden.

Happy war der 30-Jährige nach dem Spiel aber nicht - im Gegenteil. Er erhob schwere Vorwürfe gegen Ayhan. Was war passiert? Vor einem Düsseldorfer Eckball war der Fortune im gegnerischen Strafraum zu Fall gegangen. Schiedsrichter Sören Storcks zückte die Rote Karte für Hübner, der gegen Ayhan mit dem Ellenbogen gekeilt hatte. Die Entscheidung wurde vom Videoreferee überprüft - die Entscheidung hatte Bestand. Zeitlupen enthüllten allerdings, dass Ayhan sehr leicht zu Boden gegangen war.

Hübner echauffierte sich bei Sky über die Situation. "Mein Arm ist ganz klar auf seinem Körper. Dann schlägt er mit seinem Arm meinen nach oben und meine Hand fährt in sein Gesicht", sagte der TSG-Kapitän, der gerade erst von seiner ersten Bundesliga-Rotsperre zurück in die Mannschaft gekommen war. "Meine Hand sollte da einfach nur zum Körper gehen, weil ich Abstand halten will. Was Kaan Ayhan draus macht, ist für mich eine ganz große Schande, eine Frechheit."

Sinsheim sensationell: Das wurde aus Hoffenheims Herbstmeistern der Saison 2008/2009 In der Saison 2008/09 war die TSG Hoffenheim mit Trainer Ralf Rangnick erstmals in die Bundesliga-Saison aufgestiegen - und wurde auf Anhieb Herbstmeister. Der SPORTBUZZER zeigt, was aus der Hoffenheimer Erfolgsmannschaft geworden ist! ©

Hüber schimpft: "Nimmt mir den Spaß am Fußball"

So ein Vorfall nehme ihm "den Spaß am Fußball", meckerte der Sohn von Bruno Hübner, dem Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, dessen Bruder Florian Hübner ebenfalls in der Bundesliga für den 1. FC Union Berlin aktiv ist.