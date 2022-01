Benjamin Kirsten und Thomas Köhler bilden Dynamo Dresdens Torwarttalente aus

Dresden. Benjamin Kirsten, der seit August 2021 eine Umschulung zum Sportfachwirt bei Dynamo Dresden absolviert, wird nun auch in die Ausbildung der Torhüter bei den Schwarz-Gelben eingebunden. Der ehemalige Zweitliga-Keeper der SGD, der in seiner Karriere 128 Pflichtspiele für Dynamo bestritt, wird sich als Assistent von David Yelldell um die Schulung der Torhüter von der U16 bis zur U19 kümmern. Yelldell, Ex-Bundesliga-Profi von Bayer Leverkusen und seit 2020 Torwarttrainer der Dynamo-Profis, soll für noch eine engere Verzahnung von Profi- und Nachwuchsbereich sorgen. Der gebürtige Stuttgarter übernimmt die Koordination der Torwartausbildung von Jose Portela, der zum Leiter Sportwissenschaften bei Dynamo aufgestiegen ist.

