Mit drei Zielen zum Erfolg: So kämpft Benjamin Näßler gegen Schwulenfeindlichkeit im Fußball

Benjamin Näßler hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. "Im Sport gibt es noch das klassische Rollenbild: Die Männer sind die Stärkeren, dürfen sich keine Schwächen leisten. Der Schwule wird oft als schwächer, nicht so leistungsfähig und feminin angesehen", sagt der 31-Jährige, der 2019 zu Mister Gay Germany gewählt wurde – und mit seiner dabei gegründeten Kampagne "Doppelpass" endlich mit diesem Klischee aufräumen will.

Drei Ziele hat der Krankenversicherungsspezialist: Es soll für Homophobie eine Sichtbarkeit innerhalb der Branche entstehen. Erste Erfolge bahnen sich an: neun der 21 Landesverbände wollen Beauftragte für den Kampf gegen Homophobie einrichten. Zweitens sollen Trainer und Verantwortliche sensibilisiert werden. Näßler will Workshops anbieten, Aufklärungsarbeit leisten – gerade, was die Sprache angeht. Drittens soll das Thema in die Fanszenen der Profiklubs getragen werden, auch mithilfe von Aktionsspieltagen. Zweitligist Darmstadt 98 hat Bereitschaft signalisiert, auch wenn die Kooperation mit dem Profiklub wegen der Corona-Krise vorerst auf Eis liegt.