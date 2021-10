Bayern-Verteidiger Pavard reagiert auf Fan-Kritik aus Frankreich: "Ich bin defensiv kompletter als Hakimi" 

Er wurde Weltmeister 2018 mit Frankreich und Champions-League-Sieger 2020 mit dem FC Bayern : Rechtsverteidiger Benjamin Pavard gilt beim deutschen Rekordmeister als Stammspieler und auch in der Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps spielt der 25-Jährige eine große Rolle. Dennoch muss Pavard insbesondere in seinem Heimatland auch kritische Stimmen über sich ergehen lassen. Einigen Fans und Medienvertretern ist die, aus ihrer Sicht, zu defensive Spielweise des Abwehrspielers im Vergleich zu anderen Außenverteidigern ein Dorn im Auge.

Nun hat sich der Bayern-Profi, der aufgrund eines Platzverweises aus dem Fürth-Spiel bei der 5:1-Gala in Leverkusen am Sonntag nicht mitwirken konnte und zudem das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (23.10.) verpassen wird, gegenüber dem französischen TV-Sender Canal+ zu Wort gemeldet. "Die Kritik aus Frankreich lasse ich nicht an mich heran, denn ich habe Frankreich jung verlassen. Ich habe nur selten in der Ligue 1 gespielt, also kennt mich die französische Öffentlichkeit kaum", erklärte Pavard, der 2016 vom OSC Lille zum VfB Stuttgart in die Bundesliga gewechselt war.