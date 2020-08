Benjamin Pavard kehrt ins Bayern-Training zurück: Rechtsverteidiger mit Einsatz im Halbfinale?

Hoffnung bei Benjamin Pavard: Der französische Nationalspieler und Weltmeister von 2018 ist am Samstag in Lissabon ins Training des FC Bayern München zurückgekehrt. Pavard, der etatmäßige Rechtsverteidiger des Rekordmeisters, hatte aufgrund einer Fußverletzung, die er sich in der Vorbereitung auf die Champions League zugezogen hatte, zuletzt gefehlt. Der 24-Jährige durfte im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (4:1) und bei der Viertelfinal-Gala gegen den FC Barcelona (8:2) im Rahmen des Finalturniers der Königsklasse nur zuschauen. Der Franzose wurde in beiden Spielen rechts hinten von Joshua Kimmich vertreten. Für den Nationalspieler lief Thiago im Mittelfeld auf.

Jetzt das Trainings-Comeback Pavards: "Er hat alle Tests zuhause gut überstanden. Wir werden den nächsten Schritt machen und sehen, was nach dem Spiel ist", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick noch vor dem Barca-Spiel. Immerhin besteht nun Hoffnung auf eine Rückkehr in die Bayern-Elf für Pavard. Das Halbfinale findet am Mittwoch gegen den Sieger der Partie Manchester City gegen Olympique Lyon statt. Ob der Außenverteidiger dann allerdings auch spielt, ist fraglich. Flick setzte gegen Barcelona auch den wiedergenesenen Kingsley Coman auf die Bank, nachdem sein Ersatzmann Ivan Perisic zuvor überzeugt hatte.

